Büyükşehir'den yeni bir ulaşım ağı daha
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Büyükşehir'den yeni bir ulaşım ağı daha

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni bir ulaşım ağına daha imzasını atıyor.

Büyükşehir'den yeni bir ulaşım ağı daha
09.09.2020 17:06 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:11

Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da uzun yıllardır ihtiyaç duyulan yeni bir ulaşım ağına daha imzasını atıyor. Başkan Sekmen'in çalışmalarını yakından takip ettiği yeni ulaşım ağı sayesinde Ali Ravi Caddesi (Yoncalık) doğrudan Kayakyolu'na bağlanmış olacak. 600 metre uzunluğundaki çift şeritli yolun yapımı sürerken, yağmur suyu sistemi ise neredeyse tamamlandı. Tretuvar ve asfaltlama çalışmalarının sona ermesiyle birlikte hizmete açılacak olan yeni ulaşım ağı, Ali Ravi Caddesi'ni önce Samsun Caddesi, ardından da Kayakyolu ile birleştirecek. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da ulaşım imkanlarını çoğaltmaya ve trafik yükünü alternatif güzergahlara dağıtmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Sekmen: "Uzun yılların özlemiydi"

Ali Ravi Caddesi'nin doğrudan Kayakyolu'na bağlanması yönündeki beklentilerin uzun yıllara sari olduğunu hatırlatan Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi olarak bu ihtiyacı artık bütünüyle ortadan kaldırdıklarını söyledi. Ali Ravi Caddesi'nin sonlandığı kavşak üzerinden doğrudan Samsun Caddesi ve Kayakyolu'na bağlanacak yeni bir yol ağı planladıklarını anlatan Başkan Sekmen, "600 metre uzunluğundaki çift şeritli bağlantı yolumuzu çok kısa bir süre sonra hizmete açmış olacağız. Şu anda yağmur suyu sistemi yapılan yeni yolumuzda tretuvar ve asfaltlama çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayacak ve trafiğe yeni bir yön vermiş olacağız" diye konuştu.

"Ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz"

Erzurum'un sürekli büyüyen, gelişen ve ihtiyaçları da buna göre çeşitlilik gösteren bir kent haline geldiğinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da araç sayısı sürekli artıyor, dolayısıyla ulaşım ağlarına binen trafik yükü de artıyor. Biz bunun için palyatif çözümler bulmak yerine, ihtiyacı kalıcı ve uzun yıllar karşılayacak adımlar atıyoruz. İşte bu doğrultuda Erzurum şehir merkezine yeni bir bağlantı yolu kazandırıyor ve Ali Ravi Caddesi'ni doğruca Kayakyolu'na bağlıyoruz. Bu sayede şehir merkezinden Yenişehir ve Kayakyolu güzergahına doğru yoğunluk kazanan trafik yükünü yarı yarıya azaltmış olacağız. Kadim şehrimize ve hizmetin en güzeline layık olan hemşehrilerimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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