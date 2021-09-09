Büyükşehir'den Yeni Başkana Hayırlı Olsun Ziyareti
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Büyükşehir'den Yeni Başkana Hayırlı Olsun Ziyareti

Büyükşehir'den Yeni Başkana Hayırlı Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği'nin genel kurulunda başkanlığa seçilen Ömer Akagündüz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği'nin genel kurulunda başkanlığa seçilen Ömer Akagündüz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi.

Manisa Sebze Meyve Komisyoncular ve Tüccarlar Derneği'nin seçimli genel kurulu sonucunda hal içi tüccarlarından Ömer Akagündüz Yönetim Kurulu Başkanlığına, Serdar Öz, Ayhan Akgündüz, Mert Sayın, Murathan Düzenli, Erkan Çiçek ve Mehmet Hanefi Yiğit yönetim kuruluna seçildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan; Şube Müdürleri Ferda Türker, Ersoy Vitaş, Hal Şefi Eren Dağıstanlı ve Suat Seyhan'la birlikte derneğin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi heyetini sıcak bir şekilde karşılayan dernek yönetimi, yapmayı planladıkları projeleri paylaştı. Gösterdikleri misafirperverlik nedeniyle dernek yönetimine teşekkür eden ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, dernek yönetiminin yanlarında olduklarını ifade etti.

Kaynak: Habermetre

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