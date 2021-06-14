Büyükşehir'den "yaz spor okulu"

Öğrencilerin eğitimine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yaz spor okulu açıyor.

Öğrencilerin eğitimine büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yaz spor okulu açıyor. 8-14 yaş arası çocuk ve gençlerin Türk sporuna kazandırılacağı kursların kayıtları ise başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen yaz spor okulu kursları başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde basketbol, eskrim, badminton, tekvando, güreş, boks, halter, kick boks, atletizm ve kano branşlarında verilecek kurslarda spora alıştırılacak çocuk ve gençlerin fiziksel yapıları güçlendirilecek.

21 Haziran-10 Eylül tarihlerini kapsayan 3 aylık spor eğitimlerinin ardından yetenekli olanlar, isterse antrenmanlara devam edebilecek. Ücretsiz yaz spor okuluna katılmak isteyenler, 0362 437 80 40 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek ve detaylı bilgi alabilecek. Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından yaşanan kontrollü normalleşme sürecinde çocuk ve gençleri sporla buluşturmak istediklerini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, zihinsel ve fiziksel güçlenmede sporun büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Demir, "Korona virüs salgını sebebiyle okullarında yüz yüze eğitim göremeyen ve evlerine hapsolan öğrencilerimizi, kontrollü normalleşme döneminde sporla buluşturuyoruz. Hazırlıklarını tamamladığımız yaz spor okullarımızda 10 branşta vereceğimiz eğitimlere katılacak öğrencilerimiz, moral motivasyonlarını yükseltecek, enerjilerini atacak, zihinsel ve fiziksel açıdan da güçlenecekler. Kayıt sürecinin ardından başlayacak kurslarımıza katılacak çocuk ve gençlerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı