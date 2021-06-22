Büyükşehir'den Yaz-Kış Yüzme Kursu
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Büyükşehir'den Yaz-Kış Yüzme Kursu

Büyükşehir'den Yaz-Kış Yüzme Kursu
Habermetre - Haberler | Toplum

Adana'da özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarını azaltmak, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi suretiyle kötü alışkanlıklardan kurtulmasını önlemek amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yüzme kursları veriliyor.

Adana'da özellikle yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarını azaltmak, çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi suretiyle kötü alışkanlıklardan kurtulmasını önlemek amacıyla, Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yüzme kursları veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca, belediyeye ait kapalı yüzme havuzunda düzenlenen ve uzman eğitmenlerce verilen yüzme kursları büyük ilgi görüyor.

Özellikle yaz aylarında sıcaklardan bunalan vatandaşların kanallarda serinlemesi sonucu meydana gelen boğulma olaylarını minimuma indirmek isteyen Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ekipleri, yüzme kursları ile çocuklara ve her yaştan Adanalıya yüzme kursu veriyor.

Belediye Evleri Mahallesi Zahit Akdağ Bulvarı Ahmet Kurttepeli Anadolu Lisesi civarındaki kapalı yüzme havuzunda verilen yüzme kursuna vatandaşlar ücretsiz olarak katılabiliyor. Hijyenik ortamda öncelikle 7-15 yaş arası çocuklara ve yetişkinlere yönelik yüzme kursu hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere yılın 12 ayı devam ediyor.

Yüzme kursuna katılmak isteyen vatandaşlar kapalı yüzme havuzuna bizzat başvurabildikleri gibi (0322) 455 36 33 numaralı telefon hattından iletişime geçerek bilgi alabiliyor.

Kaynak: Habermetre

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