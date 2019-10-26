26.10.2019 13:01

Büyükşehir'den yaya güvenliği önceliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çankaya ilçesinde üç noktada yer alan köprüleri yeşil tel örgü (antivandalizm) ile çevirdi

Dikmen Vadisi içinde bulunan Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Caddenin geçtiği köprüler, düşme tehlikesine karşı tel örgüyle örüldü

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yayalar kadar sürücüler için de düşme tehlikesi oluşturabilecek yol ve köprülerde güvenlik amaçlı önlemler almayı sürdürüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Başkent'in en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Dikmen Vadisi içinde yer alan üç köprüyü yeşil tel örgü (antivandalizm) ile ördü.

Antivandalizm (tel örgü) ile daha güvenli

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Sinan Caddesi, Cezayir Caddesi ve 747. Cadde üzerinde bulunan ve daha önce birçok adli vakanın yaşandığı köprüler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak için tel örgülerle örüldü.

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla köprülerden vadiye düşme tehlikesi oluşturan alanlar antivandalizm adı verilen tel örgü ile çevrildi. Toplamda 800 metre uzunluğunda tel örgü ile örülen köprülerde bulunan demir korkulukların yüksekliği 230 santimetreye ulaştı.

Kaynak: İHA