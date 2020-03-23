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Erzurum, Yerel

- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet

- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor.

23.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:31
- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet

- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet

ERZURUM - Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini vermeye devam ediyor. Ulaşımdan sağlık ve evde bakım hizmetlerine varıncaya kadar yaşlı ve kimsesiz vatandaşlar için tüm imkanların yıllardır seferber edildiği Büyükşehir Belediyesi'nde, ihtiyaç sahiplerine ayrıca günlük sıcak yemek servisi de yapılıyor. Yalnız yaşayan ve herhangi bir geliri bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara öğle ve akşam olmak üzere günde iki kez sıcak yemek ikram eden Büyükşehir Belediyesi, aylardır sürdürdüğü bu hizmetle hem gönül alıyor, hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birisini sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum'da yaşlı ve kimsesiz vatandaşlara yönelik olarak verilen hizmetlerde model teşkil ettiklerini belirterek, "Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız, fiziksel engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşlarımız için günün her saatinde seferberiz. Öyle ki, evlerine günde iki öğün sıcak yemek götürdüğümüz yaşlı vatandaşlarımız bile var" dedi.

Yaşlı vatandaşlara sıcak yemek servisi

Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik olarak uzun bir süredir devam eden sıcak yemek hizmetinden bahseden Başkan Sekmen, "Erzurum'da yalnız yaşayan, kimsesi ve yanı sıra herhangi bir geliri olmayan yaşlı vatandaşlarımızın ikametlerine günde iki kez sıcak yemek servisi yapıyoruz. Bu hizmetimiz yaklaşık 1,5 yıldır devam etmekle beraber, söz konusu uygulamadan istifade etmek isteyen 65 yaş üstü ve herhangi bir geliri olmayan vatandaşlarımızın belediyemize başvuruda bulunmaları yeterli olacaktır. Üstelik bunun için kuruma gelmelerine de gerek yoktur; 215 09 09 numaralı Hayır Çarşı'mızın telefon hattına bilgi verilmesi ve adres bırakılması yeterlidir. Ekiplerimiz talep sahibi yaşlı vatandaşlarımızla anında irtibata geçecektir" diye konuştu.

Başkan Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin yaşlılara yönelik olarak verdiği diğer hizmetleri ise, şöyle sıraladı: "Yine hareket kısıtlılığı olan yaşlılarımızın ulaşım, sağlık ve evde bakım ihtiyaçlarını da, yine imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz. Olimpiyat Millet Bahçesi'nde hizmet veren Engelli Koordinasyon Merkezimizde haftanın belirli günlerinde yaşlı vatandaşlarımıza yönelik fizik tedavi seansları düzenlediğimiz gibi, fizyoterapistlerimizi kimi zaman ikametlerine bile gönderiyoruz. Hastaneye gitmek isteyenleri evlerinden özel araçlarımızla alıyor, tedavi süreçlerini de yine bizzat takip altında tutuyoruz. Kısacası Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak; kimsesiz yaşlı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını her zaman göz önünde bulunduruyor ve imkanlarımız ölçüsünden onlar için elimizden geleni yapıyoruz.

- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet

Kaynak: İHA

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- Büyükşehir'den yaşlılara örnek hizmet

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