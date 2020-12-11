Büyükşehir'den yapılandırma uyarısı
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Büyükşehir'den yapılandırma uyarısı

11.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:47
Büyükşehir'den yapılandırma uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi alacaklarını ilgilendiren yapılandırma kapsamına giren borçların kişi ve kuruluşların borçlarını yapılandırmada son güne bırakılmaması çağrısında bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7256 Sayılı Kanun kapsamında Büyükşehir Belediyesi alacaklarını ilgilendiren yapılandırma kapsamına giren borçların kişi ve kuruluşların borçlarını yapılandırmada son güne bırakılmaması çağrısında bulundu.

Alacakların yapılandırılması kanunu kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi, yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşlara 3, 6, 9, 12 ve 18 ay taksit imkanı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Müdür Abdulkadir Ekici, yapılandırma işlemlerinin ilk 10 günlük başvuru değerlendirmesinde bulundu. Ekici, vatandaşların yapılandırmalarını son güne bırakmaması gerektiğini söyleyerek, "7256 sayılı bazı alacakları yeniden yapılandırılması hakkında kanun kapsamında vatandaşlarımızı 31 Aralık 2020 günü Perşembe mesai bitimine kadar tüm belediye alacaklarını yeniden yapılandırabiliyoruz. Gecikme zamlarının iptali, yıllık TEFE-TÜFE'ye göre hesaplanacak ekstra küçük bir farkla yeniden borçlar yapılandırılıyor. 18 taksite kadar yapılandırmamız mevcut. Vatandaşlarımızı pandemi sürecini de gözeterek işi son güne bırakmamalarını, gelip işlemlerini halletmeleri için bekliyoruz. Bulunduğumuz 10 Aralık itibariyle 608 kişi geldi. 2 Milyon 600 bin TL civarı bir yapılandırma tutarı oldu. Bu aslında beklediğimizin altında bir yapılandırma. Nedeni ise muhtemelen pandemiye bağlıdır. Vatandaşlarımız isterse telefondan da yapılandırma bilgisini alabilirler. Ödemelerini de belediyemizin internet sitesi üzerinden de yapabilirler. Yani vatandaşlarımızın bir telefonla bizlere ulaşmaları halinde gerekli bütün iş ve işlemleri kolaylık sağlanacaktır. Ayrıca, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bizzat evlerine giderek yardımcı olmaktayız" dedi. - MALATYA

Büyükşehir'den yapılandırma uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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