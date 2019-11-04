Büyükşehir'den velilere 'Eğitim için El Ele' semineri

04.11.2019 15:53

Denizli Büyükşehir Belediyesinin uzun yıllar sürdürdüğü Eğitim için El Ele projesi kapsamında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin veli ve yakınlarına seminer verildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesi kapsamında YKS hazırlanan öğrenci velileri ve yakınlarına seminer verildi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Eğitim İçin El Ele Koordinatörü Ceren İnanç, gönüllü eğitmenler, veliler ve davetliler katıldı. Yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleşecek üniversite sınav takvimi, sınav sistemi, sınav ve gelecek kaygısı konularında velilere bilgi verildi. Velilerin merak ettiği soruların da yanıtlandığı programda konuşan Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, "Sizlerle beraber el ele vererek çocuklarımıza daha iyi bir gelecek hazırlamak için yolculuğa başladık. Huzurlu bir aile ortamı çocuklarımızın başarısı için olmazsa olmazdır" diye konuştu.



Proje 2008 yılında hayata geçirildi



Çocukların ahlaki ve kişisel değerlere sahip olmasının öncelik olduğunu ifade eden Değirmenci, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Her çocuk değerlidir. Sizlerden istirhamım, bu süreç boyunca çocuklarımızın devamlılıklarını takip edin, bunu sağlayın. Eğitim için El Ele'ye kursiyer olarak katılıp Pamukkale Üniversitesi'ni (PAÜ) kazanan ve daha sonra bu projede gönüllü eğitmenlik yapan arkadaşlarımız da var. İnşallah sizlerin çocukları da arzu ettikleri, en güzel yerleri kazanacaklar. Hayatın pek çok safhasında onlar da gönüllü olacaklar. Bu toplumda herkesin diğerleri için yapabileceği bir şeyler var"



Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele projesi 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA