Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı
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Balıkesir

Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı

Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamalarını sürekli onlara hatırlatıyor.

28.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:30
Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı

Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında insanların evlerinden çıkmamalarını sürekli onlara hatırlatıyor. Büyükşehir Belediyesi yaptığı son uygulama ile "evde kal" mesajını kent merkezindeki sinyalizasyon sistemlerindeki trafik lambalarına yazarak farkındalık oluşturması vatandaşlardan takdir topladı.

Balıkesir'de zorunlu olarak sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin trafik ışıklarına koyduğu "evde kal" mesajının olumlu olduğunu söyledi. Araçları ile Toplu Taşıma Kavşağı ve İstasyon Meydanı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyacaklarını ifade etti.

Vatandaştan uygulamaya destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin "evde kal" çağrılarına destek vermek amacıyla trafik ışıklarındaki uygulamayı beğendiklerini söyleyen Mustafa Çetin, "Güzel olmuş, ben beğendim. Ben bayadır çarşıya gelmiyordum. Maaş çekmek için zorunlu çarşıya gelmek zorunda kaldım. Trafik lambalarındaki yazılar dikkatimi çekti. Sosyal medyada falan görüyordum acaba sanal mı gerçek mi, gerçekten var mı diyordum. Gerçekten çok hoşuma gitti. Gerçekten de güzel bir karar vermişler. İnsanların duyarlı olması lazım, evde kalması lazım" dedi.

Araç sürücüsü Ülkü Aslandur ise herkesin virüse karşı evde kalması dileklerini paylaşarak, "Trafik ışıklarındaki uyarı çok güzel. Herkesi uyarıyor ne güzel işte. Herkes evde kalsın, sağlığını düşünsün. Sağlık çalışanları zaten onlar için çalışıyorlar" diye konuştu.

Motosikletiyle evine giden Nejat Bilener de uygulamadan memnun kaldığını belirterek, "Bu uygulamadan çok memnun kaldım. Yani çok güzel bir şey olmuş. Bravo, yapanlara, düşünenlere helal olsun. Ben elimden geldiğince evde kalma konusunda yardımcı oluyorum. İnşallah bu kötü günleri tez zamanda atlatırız. İkinci Cuma'mız maalesef, inşallah üçüncüsü olmaz. Allah devletimize ve milletimize yardım etsin" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı

Kaynak: İHA

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Büyükşehir'den vatandaşlara trafik ışıklarıyla 'Evde kal' uyarısı

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