Büyükşehir'den Vatandaşlara 150 Bin Maske
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Cengiz Ergün, Manisa, Güncel

Büyükşehir'den Vatandaşlara 150 Bin Maske

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla toplam 150 bin adet maskenin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

09.04.2020 09:39 | Son Güncelleme: 09.04.2020 09:39
Büyükşehir'den Vatandaşlara 150 Bin Maske

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarına maskesiz binilmemesi kararının ardından harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarına binecek olan ve maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı.

Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, salgının yayınlamasının önlenmesi amacıyla yürüttüğü çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Koronavirüse karşı önleyici tedbirler kapsamında alınan karar ile Manisa il genelinde de toplu taşıma araçlarına maskesiz binilemeyecek. Bu nedenle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarını kullanacak olan ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara maske dağıtımına başladı. Otobüs duraklarında bekleyen vatandaşlara ve otobüs içerisinde maskesiz bir şekilde yolculuk eden vatandaşlara maskeler Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlara yönelik maske desteğinin süreceği belirtilirken, bundan sonraki günlerde maskelerin araç şoförlerine verileceği, toplu taşıma aracına binecek vatandaşlardan maskesi olmayanlara Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı maskelerin ücretsiz olarak verileceği ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla toplam 150 bin adet maskenin vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.

"Zor günleri elbirliğiyle aşacağız"

Manisalıların sağlığı için il genelinde maske dağıtımının yanı sıra dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplu ulaşım araçlarında kullanılmak üzere vatandaşlarımıza 150 bin adet ücretsiz maske desteği sağlıyoruz. Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Zorunlu olmadıkça hemşehrilerimizden sokağa çıkmamalarını istiyoruz. İnşallah bu zor günleri elbirliğiyle aşacağız" dedi.

Kaynak: Bültenler

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