Büyükşehir'den Varyanta Fotoğraf Noktası
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Büyükşehir'den Varyanta Fotoğraf Noktası

Büyükşehir'den Varyanta Fotoğraf Noktası
Habermetre - Haberler | Toplum

Büyükşehir'den varyanta fotoğraf noktasıHerkes burada fotoğraf çektirecekBüyükşehir Belediyesi, Antalya'ya gelen hemen herkesin fotoğraf çektirdiği Konyaaltı Varyant Seyir Terası'na yaşayan çerçeveli fotoğraf çektirme noktası yaptı.

Büyükşehir'den varyanta fotoğraf noktası

Herkes burada fotoğraf çektirecek

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'ya gelen hemen herkesin fotoğraf çektirdiği Konyaaltı Varyant Seyir Terası'na yaşayan çerçeveli fotoğraf çektirme noktası yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Varyant Seyir Terası'na yapılan yaşayan çerçeveyi hizmete açtı. Beydağları, Akdeniz ve Konyaaltı Sahili'nin en iyi gören noktaya yapılan yaşayan çerçevede petunya çiçekleri kullanıldı. Çiçekler mevsimlik olarak değiştirilecek ve yaşayan çerçeve 12 ay kullanılabilecek.

BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Marka değeri yüksek Antalya'nın sahilini, denizini ve dağlarını sosyal medyada daha görünür hale getirmek için yapılan yaşayan çerçeveye #ANTALYA etiketi yazıldı. Kente gelen turistler ve vatandaşlar, yaşayan çerçevede fotoğraf çektirerek, muhteşem Antalya manzarası ile anı ölümsüzleştiriyor. Çerçeve büyük ilgi görüyor.

SÜRPRİZLER OLACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarı Ufuk Sarımehmetoğlu, "Antalya'nın sahip olduğu doğal güzellikleri dijital platformlarda daha fazla görmek istiyoruz. Dağ, deniz ve sahili en iyi gören bu noktayı belirledik ve #ANTALYA etiketini kullandık. İlerleyen günlerde bu noktadan fotoğraf çekip etiketi kullananlara sürprizlerimiz olacak" dedi.

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Kaynak: Habermetre

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