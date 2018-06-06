Büyükşehir'den Uyuşturucuya Karşı Bilgi ve Kültür Evleri

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Nisan ayında almış olduğu meclis kararı ile Samsun'da 3-5 yaş arasındaki 97 çocuğa ve 97 anneye 'Bilgi ve Kültür Evleri'nde eğitim veriyor. Belediye yapmış olduğu bu proje ile özellikle genç neslin uyuşturucu gibi alışkanlıklardan korunmasını amaçlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayında almış olduğu karar ve uyuşturucu ile mücadele komisyonunun da tavsiyesi ile İlkadım ilçesi Zeytinlik, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde Bilgi ve Kültür Evleri'ni açtı. Bu karar neticesinde Zeytinlik Mahallesinde 2, Kadıköy Mahallesinde 1 ve Anadolu Mahallesinde 2 olmak üzere toplam 5 adet Bilgi ve Kültür Evi'nde 3-5 yaş arası 97 çocuk ve 97 anne eğitimler veriliyor. Samsun'un sosyo-ekonomik olarak geri kalmış mahallelerinde oturan ailelere daha kaliteli eğitim ve hizmet sunabilmek amacıyla aylık hane geliri bin TL ve altında olup, 3-5 yaş aralığında çocuğu olan aileler eğitilerek aile içi bağlarının güçlendirilmesi, ekonomik yapılarının arttırılması, madde alışkanlığı olan bireylerin rehabilite sürecine katkı verilmesi sağlanmış, çocuk ile anne-baba ilişkisinin arttırılması hedeflenmiştir. Zeytinlik Mahallesindeki Bilgi ve Kültür Evini ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, buradaki çocuklar ve annelerle bir araya geldi. Türk toplumunun en önemli ihtiyaçlarından birinin çocukların eğitimi olduğunu belirten Şahin, 'Çocuklar bizim geleceğimizdir. Bu anlamda çocuklarla birlikte annelerin de kendilerini geliştirmesi ve annelik noktasında çocuklara karşı nasıl davranmaları konusunda eğitim almaları hem anneleri mutlu ediyor, hem de aileyi mutlu ediyor. İnşallah bu örnekler çoğaltılarak devam edecektir. Her şeyden önce sağlam bir aile yapısı oluştuğunda inşallah kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan, çocukları etkileyecek davranışlardan çocuklar kurtulmuş olacak. Çünkü aile bütünlüğü ve ailedeki dayanışma her zaman bu problemlerin önünü keser ama ailedeki bilinçsizlik ve iletişim zayıf olduğunda çocuklar ailede mutlu olamıyorlarsa, nerede mutlu olacaklarsa oraya yöneleceklerdir. Buda dolayısıyla hem çocukların hem de ailenin başına problemler getirecektir. Onun için bu yapılan çalışmalar gerçekten çok güzel. Burada herkes mutlu. Mutlu toplum ancak böyle oluşur. Bunu daha da genişleterek ve sayılarımızı arttırarak yolumuza devam edeceğiz dedi.

'BU PROJEYİ GENİŞLETECEĞİZ'

Samsun'da 5 tane Bilgi ve Kültür Evlerinin olduğunu belirten Şahin, '97 tane de çocuk ve 97 tane de annelerimiz var. Zaman zaman babalarda geliyor. Burada bulunan hocalarımız çocuklarımızın ve annelerimizin gelişmesine katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda anneler burada çeşitli kurslardan ürettikleri şeyleri de pazarlayıp, satabiliyorlar. Halk Eğitim Müdürlüğünden de faydalanıyorlar. Buradaki temel amaç, bu mahallerimizin gelişmesi noktasında çok eksiklikler var. Daha önceki yıllarda da yapılaşma anlamında imar noktasında sıkıntılı yerleşim alanlarında her türlü şer odakları at oynatacak alanı buluyorlar. Bizim bu semtlerimizde de bu olaylar geçmişten beri uyuşturucunun, gayri meşru iş yapanların bir alanı olarak seçtiği bir çevreydi. O anlamda bizde bu çevrenin çocuklarına sahip çıkalım dedik. Bu çevrenin ailelerine destek olmak istedik ve böyle bir çalışmayı burada gerçekleştirdik. Bunlar daha başlangıç, ileride bahçeli evler bulup, iyi bir çalışma yapıp bunu geliştirmek zorundayız. Her küçük başlangıçlar büyük hizmetlere vesile olur diye konuştu.

BİZ SOSYALLEŞİYORUZ

Bilgi ve Kültür Evlerinde çocuklarıyla birlikte eğitim gören 38 yaşında 2 çocuk annesi Hanife Ak, 5 yaşındaki çocuğumla birlikte buraya geliyorum. Biz daha önce burası açılmadan önce evlerdeydik. Evimizde tek kişi çalıştığı için çocuklarımızı özel kreşlere veremedik. Böyle bir yer olduğunu duyduk ve başvurumuzu yaptık. Çocuğumuz burada anasınıfı eğitimini alıyor. Çok güzel etkinliklere katılıyor. Bizde bilmediğimiz el işlerini öğreniyoruz. Daha sonra bunları dışarıda satışlarını yapabiliyoruz. Biz sosyalleşiyoruz. Çocuk sosyalleşiyor. Bu durumdan eşimde mutlu oluyor şeklinde konuştu.

EL İŞİNDEN KAZANDIĞIM PARAYI ÇOCUKLARIMA HARCIYORUM

El işinden kazandığı parayla çocuğuna alışveriş yaptığını ifade eden bir çocuk annesi 28 yaşındaki Derya Şentaş ise, Burada arkadaşlarla el işi yapıyoruz. 5 yaşında bir kızım var. Çocuk güzel eğitim alıyor. Kızımın çok sinirli bir yapısı vardı ve buraya geldikten sonra çok uysallaştı. Eşim buraya gelmeye destek veriyor. Mahallede de artık komşuluk yok. Burada birbirimizle her şeyimizi paylaşıyoruz. Burada yaptığımız elişlerinin parası bize dönüyor. Buradan kazandığım parayla çocuğumu koşa koşa mağazaya götürüyorum onlara harcıyorum. Onları giydiriyorum. En azından eşimden para almamış oluyorum. Kendi emeğim ile çocuklarıma bir şeyler alıyorum. Buda beni çok mutlu ediyor. Daha önce hiç çalışmadım. El işinden kazandığım parayı çocuklarıma harcıyorum. Mutfağıma harcıyorum ve buda beni çok mutlu ediyor. Çünkü kendi kazandığım para bu - Samsun