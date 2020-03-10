Büyükşehir'den üreticiye destek ürüne bereket İzmir Büyükşehir Belediyesi kırsaldaki üreticiyi desteklemek amacıyla meyve fidanı dağıtıyor.

Bayındırlı üreticiler 2020 yılının ilk meyve fidanlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in elinden aldı. Tunç Soyer, "Atamızın da dediği gibi 'köylü milletimizin efendisidir'. Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Terle, güçle yanınızda olacağız" dedi.

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020 yılı fidan dağıtımına Bayındır'dan başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır Zeytinova Mahallesi'nde düzenlenen törenle ilçede bu yılın bahar döneminde 527 köylüye verilecek 13 bin 85 armut, ayva, ceviz, dut, elma, erik, kayısı, kestane, şeftali, vişne ve zeytinden oluşan fidanların dağıtımını başlattı.

"Bayındır göz bebeğimiz"

Türkiye'nin daha önce tahıl ambarı olduğunu ancak tablonun giderek değiştiğini kaydeden Soyer, 'başka bir tarımın mümkün' olduğunu düşündüklerini, bunu gerçekleştirmek için de üreticiye desteklerinin devam edeceğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak üreticinin ürettiği her ürünü satın alacaklarını kaydeden Soyer, şunları söyledi: "Hiç kuşkunuz olmasın ürettiğiniz ürünü dünyaya pazarlamak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hiçbir ürününüz elde kalmayacak. Huzurunuzda bunu taaahhüt ediyorum. Bu topraklarda çok daha güzelini birlikte ele ele üretmeye, İzmir'i, Türkiye'yi doyurmaya devam edeceğiz.Çocuklarınız, torunlarınız 'iyi ki bu topraklarda üretmeye devam ediyoruz' diyecek. Atamızın da dediği gibi'köylü milletin efendisidir'.Biz sizi efendi yapmaya devam edeceğiz. Terle, güçle yanınızda olacağız. Bayındır bizim göz bebeğimiz. Bayındır Belediye Başkanımızla birlikte bu bereketli topraklarda ortak projeye yapmayadevam edeceğiz. Fidanlarınızın bereketli olmasını diliyorum".

Başkan Demirezen'den Soyer'e teşekkür

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise "Büyükşehir Belediye Başkanımız 30 ilçeyi tek tek geziyor. Bugün muhtarlarımızla bir araya gelecek. Kendisine tarıma verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum Yerelde kalkınmayı sağlayacak çalışmaları kendisi çok iyi biliyor. Bugün ilçemizde meyve fidanı dağıtımı yapılıyor. Bereketli sezonlar olsun.Bayındır çiçeğin başkenti. 4 milyon zeytin ağacı, 110 bin adet büyük baş hayvanımız var.Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte ortakprojelerimiz olacak" dedi.

Bayındır ilçesinde bugüne kadar 220 bin 420 adet meyvefidanı dağıtılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yılın bahar döneminde İzmidr genelinde 9 bin 36 çiftçiye 225 bin 290 adet meyve fidanı dağıtacak.

Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve eşi Berna Demirezen, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ertuğrul Tugay, İzmir Köy-Koop Birliği Başkanı Neptün Soyer, kooperatif temsilcileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Bültenler