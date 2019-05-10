Büyükşehir'den, Üreticiye Destek

100 ÇİFTÇİYE 4 MİLYON ADET BİBER FİDESİ DAĞITILDI

Gazi şehir, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin döneminde; tarım ve hayvancılığa sağladığı desteklerle tüm Türkiye'ye örnek oldu. Büyükşehir bütçesinden, çiftçilerin ve hayvan yetiştiricilerin desteklenmesine ciddi bir pay ayıran Başkan Şahin, 2019-2024 döneminde de bu alandan elini çekmeyecek. "Büyükşehir Üreticinin Yanında" anlayışı kapsamında yürütülen destekleme çalışmaları, Nurdağı ve İslahiye ilçesinde kırmızıbiber fidesi dağıtımıyla başladı.

ÖZSÖYLER: 80 DÖNÜMDE 150 TON BİBER ELDE EDİLECEK

Nurdağı Ziraat Odası Başkanlığı önünde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Büyükşehir olarak başkan Fatma Şahin önderliğinde Nurdağı ve İslâhiye ilçelerimizde 4 milyon kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz. Bugün yaklaşık 100 çiftçimize destek veriyoruz. Bu fideler, 80 dönümlük toprakla buluştuğunda, 150 ton kırmızıbiber elde edeceğiz. Bu uygulamanın çiftçilerimize büyük bir destek olacağına inanıyoruz. Yine hayvancılık ve tarım konusunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, her zaman çiftçinin yanındadır. Önümüzdeki günlerde Oğuzeli'nde dolmalık biber fidesi dağıtacağız. Nizip'te zeytin ve fıstık fidesini dağıtmaya devam edeceğiz" dedi.

KAVAK: BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA

Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman çiftçinin yanında olduğunu bildirerek, "Büyükşehir, geçmişte olduğu gibi tohum, yem ve fide destekleriyle Gaziantep'te ve ilçelerinde çiftçimizin arkasında oldu. Yine büyükşehir, biber fidesi dağıtımıyla çiftçilerimize çok güzel bir hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyemize, il tarım müdürümüze ve tarım daire başkanımıza her zaman yanımızda oldular. Fatma Şahin döneminde; tarıma, çiftçilerimize her zaman ayrıcalıklı davrandı" diye konuştu.

KARAYILAN, BAŞKAN ŞAHİN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da şunları aktardı: "Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Bugün, Nurdağı ve İslâhiye çiftçilerimize 4 milyon adet kırmızıbiber fidesi dağıtılacak. Biber dediğimiz zaman Nurdağı ve İslahiye akıllara geliyor. Türkiye'de en iyi biberleri, Nurdağı ve İslahiye üretiliyor. Çiftçilerimizin bu fideleri ektikleri zaman çok daha verimli ürün alacaklarına inanıyoruz. Allah mahcup etmesin."

BELPINAR: KIRMIZIBİBERDE FİDE BİRİM ALANDA VERİMİ ARTIRIYOR

Nurdağı Ziraat Odası Başkanı Kemal Belpınar, "Nurdağı'nda çiftçilerimize kırmızıbiber fidesi dağıtıyoruz. Toplam; 100 çiftçiye, 80 dönüm alanda ekilmesi için kırmızıbiber fidesi veriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Kırmızıbiberde fide, birim alanda verimi artırıyor. Başta boğaz hastalıkları olmak üzere birçok hastalığa karşı faydalı olan kırmızıbiberin, ürün kalitesi ve getirisi bakımından bol kazançlı bir yıl olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler