Büyükşehir'den üreticiye bir destek daha

20.02.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02

Üreticilerden gelen talep ile pazarın pazartesi ve çarşamba günleri açık olacağını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üreticilerin daha fazla satış yapması için bu uygulamaya geçiş yapıldığını belirttiler.

Kırsalda hayata geçirdiği projeler ile üreticinin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan Hayvan Pazarı'nı haftada 1 gün yerine 2 gün açarak satıcıların daha fazla gelir elde etmesine destek oluyor. Yıllardır yalnızca çarşamba günü hizmet veren pazarın 24 Şubat itibariyle artık pazartesi günleri de hizmet vermeye başlayacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, üreticileri Hayvan Pazarı'na beklediklerini belirttiler.

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını ifade eden satıcılar taleplerini olumlu olarak değerlendiren Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler