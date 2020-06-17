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Büyükşehir'den üreticiye 32 bin 500 adet Aromatik bitki fidanı

Turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda tarım kenti olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üreticilerine 32 bin 500 adet aromatik bitki fidanı dağıttı.

Büyükşehir'den üreticiye 32 bin 500 adet Aromatik bitki fidanı
17.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:20

Turizm kenti olduğu kadar aynı zamanda tarım kenti olan Muğla'da, Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üreticilerine 32 bin 500 adet aromatik bitki fidanı dağıttı. Fidanların 25 bin adedi lavanta, 7 bin 500 adedini ise ada çayı, kekik ve biberiye oluşturuyor.

Fidanlar ücretsiz dağıtıldı

32 bin 500 dönüm alana birer metre aralıkla dikilen 32 bin 500 aromatik fidan üreticilere ücretsiz olarak dağıtıldı. Üreticiye dağıtılan fidanların tamamı Muğla Büyükşehir Belediyesine ait deneme bahçelerinde üretildi. Tıbbi Aromatik bitki fidanlarının dikiminden hasadına kadar Büyükşehir Belediyesi teknik personelleri tarafından kontrol ediliyor.

Ürünlerin pazar payı yüksek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Tıbbi Aaromatik bitkiler arasında Lavanta üretimi ağırlıklı. Lavantanın yanı sıra kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretilecek ve bu bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.

Başkan Gürün: "Tarıma önem, üreten köylümüzü de destek veriyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün "Amacımız verimli topraklarımızın değerini bilmek ve hakkını vermek. Köylümüzün katma değeri yüksek ürünlerle topraklarını ekmelerini, gelirini yükselterek toprağında kalmasını istiyoruz. Toprağını Satma Ürününü sat diyoruz. Bereketli topraklara sahip Muğla'mızda tarıma önem, üreten köylümüze de destek veriyoruz. Kadınlarımızın kurduğu kooperatifimizle birlikte Tıbbi Aromatik Bitkiler Vadisi oluşturup buranın ziyaret edilebilen bir alan hale gelmesini, rengarenk çiçeklerle cazibe merkezi olmasını amaçlıyoruz. Ayrıca bitkilerden çıkarılan yağlarla ilgili tesisimiz de var ve üreticimize hizmet ediyor. Teknik destek, fide, tohum verme daha sonra bunların kontrollü yağının çıkarılması, farklı ürünler elde edilmesi ve pazarlanmasını başlattık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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