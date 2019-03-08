Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.

Büyükşehir’den üreticiye 31 bin ahududu fidanı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve verimliliği arttırmak adına çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyleyerek, 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında üreticilere 31 bin adet ahududu fidanı dağıttı.

Kaynak: Dunya.com

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