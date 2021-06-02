Manisa Büyükşehir'den üreticilere ikinci gölet
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Manisa Büyükşehir'den üreticilere ikinci gölet

Manisa Büyükşehir'den üreticilere ikinci gölet
Bültenler - Haberler | Güncel

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'ne yeni bir hayvan içme suyu (HİS) göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılında Kızıldam'a kazandırdığı ikinci HİS göleti olacak.

Kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni hayvan içme suyu göleti yapımlarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yapım çalışmaları tamamlanan göletten sonra yeni bir hayvan içme suyu göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Kızıldam Mahallesi'ne yapılacak olan ikinci göletin tamamlanmasıyla birlikte, göletten hem yaban hayvanları hem de üreticilerin besi hayvanları faydalanacak.

"Çalışmalarımız artarak devam edecek"

Göletin en kısa zamanda tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Yaz mevsimine doğru yaklaşırken çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yapılan hayvan içme suyu göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Hasan Polatkan Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Manisa Büyükşehir'den üreticilere ikinci gölet - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:49:08. #1.14#

title