Manisa Büyükşehir'den üreticilere ikinci gölet

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'ne yeni bir hayvan içme suyu (HİS) göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021 yılında Kızıldam'a kazandırdığı ikinci HİS göleti olacak.

Kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu mahallelerde yeni hayvan içme suyu göleti yapımlarını sürdürüyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes'e bağlı Kızıldam Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde yapım çalışmaları tamamlanan göletten sonra yeni bir hayvan içme suyu göleti daha kazandırmak için çalışmalara başladı. Kızıldam Mahallesi'ne yapılacak olan ikinci göletin tamamlanmasıyla birlikte, göletten hem yaban hayvanları hem de üreticilerin besi hayvanları faydalanacak.

"Çalışmalarımız artarak devam edecek"

Göletin en kısa zamanda tamamlanarak üreticilerin hizmetine sunulacağını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi. Daire Başkanı Yılmaz Usta, "Hayvan içme suyu göletleri ile mera, otlak alanlarında yağmur ve kar suları doğal metotlarla biriktirilip muhafaza ediliyor. Bu sayede tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için temiz su kaynağı oluşturan göletler, kırsalda yaban hayatının korunabilmesine yönelik önemli yaşam alanları da sunuyor. Yaz mevsimine doğru yaklaşırken çalışmalarımız artarak devam edecektir. Yapılan hayvan içme suyu göleti vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Üreticilerimize bol ve hayırlı kazançlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler