Büyükşehir'den üniversiteye hazırlık kursları

04.09.2019 16:58

Lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenecek Üniversite Hazırlık Kursları, bu yılÇarmuzu Semt Konağı'nda gerçekleştirilecek. Kurslar geçtiğimiz 2 yıl, Salköprü Semt Konağında düzenlenmişti.

Üniversiteye Hazırlık Kurslarına katılmak isteyenler, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm semt konakları ve eğitim merkezlerinde seçme sınavına kayıtlarını yaptırabilirler. Sınav sonuçlarına göre kurslara katılmaya hak kazananlar, kayıtlarını yaptırarak derslere başlayacaklar.

Kaynak: Bültenler