Büyükşehir'den Üniversitede Çorba İkramı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İnönü Üniversitesi Kampüsünde çorba ikramı yapılıyor.

Bilgeler Yolu'nun başlangıç noktasına kurulan İkram Çeşmesi'nden hafta içi her sabah çorba ikramı sunuluyor. Daha önce Çevre Yolu Üniversite Otobüs Durakları yanında hizmet veren İkram Çeşmesi, Üniversite öğrencilerinin daha kolay yararlanabilmeleri için kampüse taşınarak 20 Mart'tan itibaren kampüste hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Sosyal Yardım Şube Müdürlüğünün organizasyonuyla günlük 750 kişiye çorba ikramı sunuluyor. Sabah saatlerinde derslerine yetişmek için kampüse gelen üniversiteliler, sunulan ikramla pratik bir şekilde kahvaltı yapma imkanı buluyorlar. Öğrenciler, sunulan ikramdan dolayı oldukça memnun oluyor. İkram Çeşmesi'nin üniversitede hizmet vermesi dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, kampüse gelerek verilen hizmeti yerinde gördü. İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat ve Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek de İkram Çeşmesine gelerek hep birlikte öğrencilere çorba ikram etti. - MALATYA