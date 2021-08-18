Büyükşehir'den Üniversite TOKİ Konutlarına Yol
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Büyükşehir'den Üniversite TOKİ Konutlarına Yol

Büyükşehir'den Üniversite TOKİ Konutlarına Yol
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi TOKİ konutlarına bağlantıyı sağlayan yoldaki satih kaplama çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Sanat Yapıları Şube Müdürü Serdinç Bulut, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Bora Canbula ile birlikte üniversite toplu konutlarına ulaşımı sağlayan yol üzerinde incelemelerde bulundu. Kuruçay, yenilenen yolun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Manisa CBÜ yetkilileri de, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler

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