Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için her sabah çorba ikram ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerine sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için her sabah çorba ikram ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine desteği sürüyor. Öğrencilere barınma, 5 tona kadar ücretsiz su kullanımı desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sağlıklarını da ihmal etmiyor. Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, soğuk kış günlerine Büyükşehir Belediyesi'nin ikram ettiği çorbayla güne sıcak bir başlangıç yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerini sağlamak ve bütçelerine katkıda bulunmak amacıyla çorba dağıtımı yapıyor.

"Sabah 07.30'da başlıyor"

Üniversitesi'nin Meltem ve Kültür kapıları girişindeki stantta gelen öğrenciler kendilerine ikram edilen çorbaları alarak sınıflarına geçiyor. Hafta içi her gün 07.30-09.00 saatleri arasında yapılan hizmet öğrenciler tarafından beğeni ile karşılanıyor. - ANTALYA

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

Büyükşehir'den üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title