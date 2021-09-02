Büyükşehir'den uluslararası karikatür yarışması

02 EYLÜL 2021BASIN BÜLTENİBüyükşehir'den uluslararası karikatür yarışmasıBURSA - Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa'da sosyal yaşama değer katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karikatür Yarışması düzenliyor.

02 EYLÜL 2021

BASIN BÜLTENİ

Büyükşehir'den uluslararası karikatür yarışması

BURSA - Kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa'da sosyal yaşama değer katan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Karikatür Yarışması düzenliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Karikatürcüler Derneği işbirliğiyle düzenlediği yarışma, 'Yaşam kaynağımız suyu dikkatli kullanalım' ve 'Cemal Nadir Güler Portre Karikatür' olmak üzere iki ayrı konu başlığında yapılacak. Yarışmacılar, 'Yaşam kaynağımız suyu dikkatli kullanalım' başlığında Suyun Geri Dönüşümü, Alternatif Su Kaynakları, Su Kaynaklarının Verimli Kullanılması, Yağmur Hasat Sistemleri, Şehir ve Su, Barajlar ile Su Tasarrufu konularını ele alabilecek. Yarışma 17 yaş ve üzeri Yetişkinler, 16 yaş ve altı Gençler olmak üzere iki kategoride yapılacak. Amatör ve profesyonel tüm dünya çizerlerine açık olan yarışmada çizim tekniği serbest olacak. Yarışmacılar her iki konu başlığı için de en fazla 3'er eser gönderebilecek. Karikatürler 300 dpi çözünürlükte, "mutlaka taranmış" ve "jpeg" formatında ve en fazla 3 MB büyüklüğünde olacak. Eserler karikatur. bursa@gmail. com adresine e-posta yoluyla gönderilecek. Son katılım tarihinin 31 Aralık 2021 olduğu yarışmada ön elemeyi geçerek finale kalan çalışmalar; benzer, kopya ve çalıntı itirazları için, ileriki bir tarihte internet üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır.

Yarışmanın ön değerlendirme jürisi Halit Kurtulmuş (Karikatürist-Türkiye), Mehmet Kahraman (Karikatürist-Türkiye) ve Recep Özcan'dan (Karikatürist-Türkiye) oluşuyor. Final değerlendirme jürisinde ise Abbas Naaseri (Karikatürist-İran), Ahmet Aykanat(Karikatürist-Türkiye), Antonio Santos (Karikatürist-Portekiz), Mehmet Zeber (Karikatürist-Türkiye), Mihai Ignat (Karikatürist-Romanya) ve Oleksy Kustovsky (Karikatürist-Ukrayna) yer alıyor.

Yetişkinler kategorisinde her iki konu başlığında da birinciler 10 bin, ikinciler 7 bin, üçüncüler 4 bin ve 3'adet mansiyon da 2 biner TL ile ödüllendirilecek.

Gençler kategorisinde ise her iki konu başlığında da 10'ar adet başarı belgesi ve karikatür çizim seti hediye edilecek.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre