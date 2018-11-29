Büyükşehir'den Ulaşıma Destek

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı ikinci bileşimi, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Latif Karadağ, başkanlığında gerçekleştirildi.

Bileşimde alınan kararla, kent merkezinde toplu ulaşım hizmeti veren Gazi ULAŞ AŞ ile özel halk otobüslerinin, maliyet artışlarını vatandaşa yansıtmaması için 0,30 kuruş gelir desteği sağlanacak. Oy birliğiyle karara bağlanan maddeyle, özel halk otobüs işletmelerinden araç başı alınan yıllık belediye ruhsat harcı, 2 bin 600 liradan 1000 liraya indirildi. Uygulamalar, 1 Ocak 2019 yılından itibaren yürürlüğe girecek.

Kasım ayının son bileşimde toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi, görüştüğü 51 maddenin 28 maddesini oy birliğiyle 23 maddesini ise oy çokluğuyla karara bağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2019 mali yılı tahmini bütçesini görüşen meclis, Büyükşehir Belediyesi'nin 1 milyar 650 milyon TL'lik bütçesini oy çokluğuyla oyladı. Ayrıca, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Yavuzeli, Oğuzeli, Nurdağı, Araban ve Karkamış ilçe belediyelerinin de 2019 tahmini mali bütçesi oylandı, oy çokluğuyla meclisten geçti. - GAZİANTEP