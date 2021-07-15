Büyükşehir'den ücretsiz yüzme kursu

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kurslarından 2 bin genç ücretsiz olarak faydalanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında açılan yüzme kurslarından 2 bin genç ücretsiz olarak faydalanacak.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından beş ayrı noktada açılan yüzme kurslarında, 6-15 yaş arası çocuk ve gençler yüzme eğitimi alacak. Yaz aylarında meydana gelen boğulma vakalarını azaltmak, çocukları ve gençleri spora yönlendirerek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla açılan yüzme kurslarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca belediyeye ait havuzlarda düzenlenen ve uzman eğitmenler tarafından verilen yüzme kurslarında, katılımcıların ihtiyacı olan, bone, mayo ve şort Adana Büyükşehir Belediyesi'nce ücretsiz olarak veriliyor.

Yüzme eğitimi alan çocukları ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, çocukların sulama kanalları yerine, güvenli havuzlarda yüzmesini sağlamak için Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana çalıştıklarını belirtti. Başkan Zeydan Karalar, "Çocuklarımız burada güvenli ortamlarda, hocalar eşliğinde yüzme öğreniyor ve serinliyor. Çocuklar mutlu, anneler mutlu ve dolayısıyla biz de mutluyuz. Bu yıl Adana Büyükşehir Belediyesi olarak 2 bin çocuk ve gencimize yüzme öğretmeyi planlıyoruz. Burada hem çocuklarımız, hem velilerimiz yeni dostluklar da kuruyor ve sporun birleştirici gücünü hissediyor" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi yüzme branşı ile birlikte toplam 14 ayrı branşta spor eğitimi veriyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı