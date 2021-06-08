Büyükşehir'den Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Büyükşehir'den ücretsiz toprak analizi desteğiAntalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir'den ücretsiz toprak analizi desteği

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretimin verim ve kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilere ücretsiz toprak analizi desteği veriliyor. Analiz sonuçlarının çıkmasının ardından Büyükşehir Belediyesi üreticilere gübreleme programı sunacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Başkan Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda üretime ve üreticiye destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmet birimleri tarafından ilçelerden toplanan toprak örnekleri laboratuvarda analiz aşamasına geldi.

FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ

Toprak analiz laboratuvarında ilk önce kurutulan toprak örnekleri daha sonra öğütülerek eleniyor. Analiz aşamasına gelen toprak örnekleri fiziksel ve kimyasal analizden geçiriliyor. Bu analizlerde toprağın kireç ve organik madde incelemesi yapılıyor. Toprak örneklerinin ayrıca fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum makro analizleri ve mikro olarak da demir, mangan, çinko ve bakır analizleri yapılıyor.

GÜBRELEME PROGRAMI SUNULACAK

Analiz sonrası elde edilen sonuçlara göre toprakta neyin eksik, neyin fazla olduğunu belirtir bir rapor düzenlenecek ve çiftçilere gönderilecek. Buna göre çiftçilerin topraktaki eksiklerine göre ne kadar gübre vermesi gerektiği konusunda gübreleme programı sunulacak.

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Kaynak: Habermetre