Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi
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Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi

Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Külefli Mahallesi'nde hizmete giren Habibullah Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üç ilçeyi birbirine bağlayan 27 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması yapılacağını ifade etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Külefli Mahallesi'nde hizmete giren Habibullah Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, üç ilçeyi birbirine bağlayan 27 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması yapılacağını ifade etti.

Bandırma'nın Külefli Mahallesi'ni merkeze bağlayan 10 kilometrelik yol üzerinde bulunan Habibullah Köprüsü; dar olması ve girişinde bulunan virajlar dolayısıyla birçok kez ölümlü trafik kazasına sebebiyet verdi. Bölge halkının talebiyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı üzerine sil baştan yenilenen Habibullah Köprüsü'nün; uzunluğu 15 metreden 18 metreye, genişliği ise 5,30 metreden 12 metreye çıkarılarak iki şeritli hale getirildi. Köprüde incelemelerde bulunan Başkan Yücel Yılmaz; Gönen ve Manyas istikametinden gelerek Bandırma'ya bağlanan Habibullah Köprüsü'nü de içine alan 27 kilometrelik yolda, 3 ilçeyi kesintisiz ve güvenli bir şekilde birbirine bağlayacak asfaltlama çalışması yapılacağının da müjdesini verdi. Yapılacak asfaltlama çalışmasıyla birçok kırsal mahalleden Bandırma'ya rahat ve güvenli bir şekilde bağlantı sağlanmış olacak.

Vatandaşlarda büyük bir beklenti haline dönüşen Külefli Köprüsü'nün, Balıkesir'e hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Yücel Yılmaz "Bu köprü çok insanımızı üzmüş, canını yakmış bir geçiş alanıydı. Şimdi genişleterek sağlam ve güvenli bir şekilde insanlarımızın geçebileceği bir köprüye dönüştü. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin her köşesinde ihtiyaç duyulan öncelikli ne varsa hepsini hayata geçiriyoruz. Kısa sürede başlatacağımız asfaltlama çalışmalarıyla 3 ilçeyi güvenli olarak kesintisiz birbirine bağlayacak, kırsal mahallelerden ilçe merkezine geçiş yollarını daha konforlu hale getireceğiz." diye konuştu. - BALIKESİR

Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi
Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi
Büyükşehir'den üç ilçeye yol müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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