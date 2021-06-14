Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama
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Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama

Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, personellere yönelik toplu iş sözleşmesinde sağlıklı yaşam için Türkiye'ye örnek, teşvik edici kararlar alındığını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, personellere yönelik toplu iş sözleşmesinde sağlıklı yaşam için Türkiye'ye örnek, teşvik edici kararlar alındığını açıkladı. Buna göre Büyükşehir Belediyesi personelleri sigarayı bıraktığında 5 gün fazladan izin alacak, bisikletle işe geldiğinde ise maaşı aylık 50 lira daha fazla yatacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Haziran Ayı Dönem Toplantısı'nın Birinci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in başkanlığında toplandı. Meclis toplantısı sonunda Büyükşehir Belediye Başkan Fatma Şahin yaptığı açıklamada HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ve Öz Güven-Sen Sendikası ile belediye bünyesinde hizmet veren GAZİAĞAÇ, GAZİBEL, GAZİKÜLTÜR ve Gazi Danışmanlık'a bağlı şirket personelleri için yapılan Toplu İş Sözleşmesi'nde işçinin sağlığını düşünerek sigarayı bırakan veya içmeyen işçilere yıllık 5 gün daha fazla izin kullanma imkanı verildiğini, belediyeye araç ile değil bisikletle gelen çalışanlara ise aylık 50 lira daha fazla yatırıldığını söyledi. Başkan Şahin konuşmasında meclis üyelerine fikir ve önerilere açık olunduğunu, uygulamanın kapsamının daha da geliştirilebileceğini aktardı.

"Aldığımız kararlar işçilerimizin sağlıklı yaşaması için"

Başkan Şahin, mecliste yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesi'nin bir aile olduğunu vurgulayarak, "Bu ailede kardeşlerimizin sağlıklı çalışması, alışkanlıkları bizim için çok önemli. Burada motive edecek şekilde, sigara bırakana 5 gün izin verilmesi, bisikletle belediyeye geliyorsa ona aylık 50 TL fazladan para verilmesine yönelik toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bunu da daha çok çoğaltabilir, sizden gelecek öneriler doğrultusunda bu çalışmayı güçlendirebiliriz. Bu uygulamadan muradımız işçimizin sağlığı, sağlıklı yaşaması. Aldığımız kararların bunu güçlendirmeye yönelik olmasını istedik" dedi.

Meclis Toplantısı'nda yürütülecek yeni projeler hakkında da sunumlar yapıldı, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan Anıt Yarışması hakkında Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey tarafından bilgi verildi. GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler ise şehirde yürütülen arıtma tesisi çalışmaları ve altyapı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu, meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. - GAZİANTEP

Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama
Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama
Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama
Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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