Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk: Bisiklet için müdürlük kuruldu

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki daha hayata geçirdi. Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla ' Bisiklet Şube Müdürlüğü' kuruldu. Yüce, "Türkiye'de ilk kez böyle bir şube kuruldu. Bisikletle ilgili tüm planlarımız, projelerimiz buradan yürütülecek. Hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda ilkleri hayata geçirmeye devam ediyor. Özellikle spor alanında birçok projeye hayat veren Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'yı 'marka şehir' statüsüne taşıyan bisiklet sporunda emin adımlarla ilerliyor. Bu kapsamda, Kasım Ayı Meclis Toplantısı'nda yeni bir müjdeyi Başkan Ekrem Yüce paylaştı. Kurum bünyesindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda 'Bisiklet Şube Müdürlüğü' kuruldu. Bu karar, meclisten de onay alarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra Sakarya'da bisiklete dair yürütülen tüm proje, faaliyet ve aktiviteler bu şube tarafından takip edilecek. Bu sayede Başkan Ekrem Yüce'nin sürekli ifade ettiği '500 kilometrelik bisiklet yolu' hedefinde çalışmalar hızlanacak.

Bisiklette hedeflerimize daha hızlı ulaşacağız

Mecliste açılacak şubeyle ilgili bilgiler veren Başkan Ekrem Yüce, "Dünyada örneği var mı bilmiyoruz ama Türkiye'de böyle bir çalışmayı ilk kez biz hayata geçiriyoruz. Yolların bakımı, onarımı her şeyi buradan bakılacak. 40 nokta, 40 rota projemizi sürdürecek. Bisikletle ilgili şehrimizde tüm yatırımlar, uygulamalar ve yürütülen çalışmalar bu şubemiz tarafından takip edilecek. Her zaman söylediğimiz 500 kilometre bisiklet yolu hedefimize de bu sayede daha hızlı şekilde ulaşmış olacağız. Bisiklet bakım evleri kuracağız. Bisikletle ilgili farklı bir sistemi hayata geçirmek için yola çıktık. Spor Dairesi Başkanlığı adı altında kurduğumuz Bisiklet Şube Müdürlüğü'ne Yol Şube, Park Bahçeler, Turizm ve Çevre Daireleri de hizmet verecek" dedi. - SAKARYA