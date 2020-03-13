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Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı'nın (JICA) hibe desteğiyle kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı"nın açılış töreni gerçekleşti.

13.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:46
Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'yle Japonya Büyükelçiliği arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan ve Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı'nın (JICA) hibe desteğiyle kurulan "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı"nın açılış töreni gerçekleşti.


Sosyal belediyecilik anlayışında çığır açan projeleriyle öne çıkan Büyükşehir Belediyesi, sağlık alanında oluşturduğu "Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı" ile hizmet kalitesini bir adım daha ileri götürerek, şehir merkezine uzak bölgelerde yaşamını sürdüren vatandaşların ayağına gidecek. Böylelikle kırsaldaki bir çocuğun, yaşlının veya engellinin yaşadığı olası ağız ve diş sağlığı problemleri teşhis ve tedavi edilecek.


Şahin: "Sağlıklı ve huzurlu bir toplum istiyoruz"


Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı fahri hemşeri ilan ettiklerini belirterek, "JİCA, en zor zamanda alt yapı belediyeciliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük destek oldu. Hakikaten iki devletin nasıl tek yürek olabileceğini gördük. İnsan sağlığı çok önemli. İnsanı merkeze alan çalışmalarımız her geçen gün artıyor. Kültür ve sanatı yükselen bir değer haline getiren, şehir ekonomisini güçlendiren bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı aslında çok önemli bir işe imza atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde diş sağlığı ile ilgili çok önemli merkezler kurduk. Eskiye göre çok iyiyiz. Ancak ulaşılabilirlikte hala sıkıntılarımız var. Kırsal mahallelerde ikamet eden engelli vatandaşlarımız var. Aynı KETEM örneğinde olduğu gibi Ağız ve Diş Sağlığı aracı ile taşralarda ikamet eden vatandaşlarımızın ayağına gitmeyi hedefliyoruz. Onlara hizmet konusunda daha elverişli bir uygulama sunma amacındayız. Her şey ağızda başlar. Birçok hastalığın kaynak noktası diştir. O yüzden bu mesele bir toplum sağlığı meselesidir. Koruyucu önleyici tedbirler almaya devam edeceğiz. Sağlıklı ve huzurlu bir toplum istiyoruz" dedi.


Miyajima: "İki devlet tek yüreğiz"


Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise ağız ve diş sağlığı aracının açılış töreni için burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Herkesi sağlığına ve mutluluğuna katkı sunabilirsek ne mutlu bize. Bu araç Japonya ve Türkiye iş birliğinin örneğidir. İki devlet tek yüreğiz" diye konuştu.


Tolay: "Hedefimiz, şehir merkezine uzak bölgelere hizmet götürmek"


Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay da Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nın Türkiye ve Gaziantep için büyük önem taşıdığını dile getirerek, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Mobil Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nı hizmete sunacağız. Desteklerinden dolayı Japonya Büyükelçiliği'ne teşekkür ediyoruz. Hedefimiz erişimi hastane koşullarına uzak olan bölgelerdeki vatandaşlarımıza ulaşarak hizmetimizi yerine getirmektir. Ayrıca engelliler için bir çalışmamız mevcut olacak. Onlar özellikle ağız ve diş sağlığı konusunda biraz daha diğer popülasyonlara göre daha zayıflar. Bizim diğer bir hedefimiz de onlara ulaşarak hizmet vermektir. Umarım bu aracımızla diğer illere de hizmet götüreceğiz" diye konuştu.


Açılış töreninin ardından Başkan Fatma Şahin, Japonya Büyükelçisi ve protokol Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı'nı gezdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Manşet

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