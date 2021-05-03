Büyükşehir'den Turgutlu'ya ziyaret
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Büyükşehir'den Turgutlu'ya ziyaret

Büyükşehir'den Turgutlu'ya ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Turgutlu'da, Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, ilçe ziyaretlerine devam ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını da yerinde incelemeyi sürdürüyor.

Turgutlu ilçesi ziyaretinde Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe'nin eşlik ettiği Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ı makamında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçede yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçelerde olduğu gibi Turgutlu ilçesinde de çalışmalarına devam edeceğini belirterek, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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