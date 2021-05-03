Büyükşehir'den Turgutlu'ya inceleme
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Büyükşehir'den Turgutlu'ya inceleme

Büyükşehir'den Turgutlu'ya inceleme
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yatırımları yerinde incelemek üzere Turgutlu ilçesine ziyarette bulundu.

Yatırımların yapacağı alanlarda incelemelerde bulunan Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere yapacağı yatırım ve çalışmaları yerinde incelemek üzere ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Turgutlu ilçesine giden Yıldırım'a Manisa Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye yapacağı yatırımları yerlerinde inceleyen Yıldırım, yapılacak çalışma ve projeler hakkında bilgi aldı. Yıldırım daha sonra, geçtiğimiz dönemlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Turgutlu Belediyesi'ne tahsis edilen spor salonunda incelemelerde bulundu. Burada bulunan personellere çalışmalarında başarılar dileyen Yıldırım, tesisle ilgili gereken desteklerin verileceğini söyledi.

Kaynak: Bültenler

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