Büyükşehir'den trafiğe sıkı denetim

25.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:29

Bu konuda hassas bir çalışma yürüten ekipler,mevcut cadde ve bulvarda sabahın erken saatlerinden gece 24.00'a kadar görev başında bulunuyor.

Kent merkezinde trafik akışını rahatlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Cumhuriyet Caddesi, İbrahim Gökçen Bulvarı, İzmir Caddesi ve Mehmetcik Caddesi'nde denetleme çalışmalarını sürdürüyor. Günün erken saatlerinden, gece 24.00'a kadar mevcut cadde ve bulvarlar da görev başında olan ekipler, uzun süreli araç paklanmasına müsaade etmiyor. Vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını rica eden Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, ekiplerin denetimlere devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler