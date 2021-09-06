Büyükşehir'den temizlik seferberliği

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi kentteki okulları baştan aşağı temizledi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, 2021-2022 yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi kentteki okulları baştan aşağı temizledi. Büyükşehir'in ekipleri önce okulları temizledi ardından dezenfekte etti. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlimizde bu sene 1357'si okul öncesi, 44 bin 368'i ilkokul, 43 bin 759'u ortaokul ve 48 bin 201'i lise olmak üzere toplam 137 bin 685 öğrencimiz eğitim ve öğretim hayatına başladı. Bizler de çocuklarımızın sağlığı için ders zili öncesi eğitim yuvalarımızı baştan aşağı temizledik. Ekiplerimiz çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda hummalı bir çalışma yaptı. Nasıl ki 1600 okulumuzu bakım ve onarımdan geçirdiysek eğitim yuvalarımızı aynı hassasiyetle temizledik " dedi.

"Yeni eğitim ve öğretim yılı hayırlı ve uğurlu olsun"

"Evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim sağlayabilen milletler ancak yarınlarından emin olabilirler" diyen Başkan Sekmen, yeni eğitim ve öğretim döneminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Sekmen, şunları kaydetti: "Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmek eğitimli, nitelikli, çalışkan, vatanını ve milletini seven insanlarla mümkündür. Medeniyetimizin temeli ve önceliği olan eğitim, istikbalimizin emanetçisi çocuklarımızın fen bilimleri, temel bilimler ve pozitif bilimleri kavramasının yanı sıra, milli ve manevi değerlerini öğrenme ve içselleştirmesi anlamında da önemli bir fırsattır. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, eğitim neferi öğretmenlerimizin gözetiminde vatanına ve milletine bağlı sağlam bir nesil olarak yetiştirilmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin Erzurum ve Türkiye'mize hayırlar getirmesini temenni ediyor, öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı