Büyükşehir'den tartılara ayar
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Büyükşehir'den tartılara ayar

23.11.2020 15:36 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:41
Büyükşehir'den tartılara ayar

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarları ile iş yerleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı ve Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde kurulan halk pazarları ile iş yerleri denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Samsun'da yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Ölçü Ayar Birimi ile zabıta ekipleri, 'Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği' kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Halk pazarları ile şehir merkezindeki iş yerlerinde bulunan tartılar tek tek kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde pazarcı esnafına ve iş yeri sahiplerine 'Tartı Aletleri Yönetmeliği' hakkında bilgilendirmeler yapılarak yönetmeliğe uygun olmayanlar hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Güvenli alışveriş

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da yaşayan vatandaşlarımızın, sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Ekiplerimiz her detaya büyük önem vererek denetimlerini yapıyor" dedi. Mali Hizmetler Daire Başkanı Bahattin Karakaş ise, tartıların tek tek gramaj kontrollerinin yapıldığını, vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile alışveriş yapacaklarını söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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