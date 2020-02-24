Büyükşehir'den Süverler Camii'ne malzeme yardımı

24.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:47

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İlçesi Süverler Camii'ne malzeme yardımında bulundu.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki camilerin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu kapsamda Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne camii cemaati tarafından yapılan başvuru sonrasında İzmit Süverler Camiine gerekli olan çimento, demir, hazır beton, kum, fayans, kalebodur, PVC kapı, dış cephe boyası, beton direk ve beton pano yardımı yapıldı. Cami için gerekli malzemeleri Büyükşehir Belediyesi karşılarken işçilik ise cami derneği tarafından karşılandı. Caminin alt katında bulunan tuvalet, gasılhane ve şadırvan onarımdan geçirildi. Süverler Cami dış cephesi ve minare yeniden boyandı. Caminin dışarısında bulunan beton duvar yenilendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA