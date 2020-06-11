Büyükşehir'den sürücülere çekici müjdesi
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Büyükşehir'den sürücülere çekici müjdesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent trafiğini rahatlatacak önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor.

Büyükşehir'den sürücülere çekici müjdesi
11.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:23

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent trafiğini rahatlatacak önemli bir hizmeti daha hayata geçiriyor. 12 Haziran Cuma gününden itibaren Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde bulunacak Fen İşleri Daire Başkanlığı'na ait 4 ayrı kurtarma aracı, olası kaza ve araç arızalarında sürücülere ücretsiz çekici ve yol yardım hizmeti verecek.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşların hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de sürücüleri sevindirecek bir hizmet için düğmeye bastı.

Ankara'da pandemi sonrası artan araç trafiği ve kazalar nedeniyle yaşanan trafik sıkışıklığının önüne geçmek için vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Başkan Yavaş, 4 ana bulvar üzerinde 12 Haziran Cuma gününden itibaren ücretsiz çekici hizmeti verilmesi yönünde talimat verdi.

Büyükşehir ekipleri sürücülere destek olacak

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, hafta içi her gün 07.00-09.30 saatleri arasında Eskişehir Yolu, İstanbul Yolu, Konya Yolu ve Samsun Yolu üzerinde ekiplerle birlikte çekici bulunduracak.

Kaza ve araç arızalarında trafik sıkışıklığının yaşanmaması ve uzun süreli beklemelerin önüne geçilmesi için ekipler sürücülere anında müdahale ederek yardımcı olacak. 4 ana bulvar üzerinde hazır bulunacak kurtarma araçları ve ekipler, ücretsiz çekici hizmetinin dışında sürücülerin tutanak tutmasından trafik polisi aramalarına kadar her türlü yol yardım desteği de sağlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz çekici hizmeti, sürücüleri ekonomik yönden de rahatlatacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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