Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet
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Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet

Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 16 yıldır atıl durumda olan tren yıkama hattını son teknolojiyle yenileyerek çalışır hale getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, 16 yıldır atıl durumda olan tren yıkama hattını son teknolojiyle yenileyerek çalışır hale getirdi.

İklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesi uyarılarının arttığı dönemde Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tüketiminde tasarruf odaklı farkındalık çalışmalarına imza atmayı sürdürüyor. EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu İşletme ve Bakım Merkezi'nde 16 yıldır atıl durumda olan tren yıkama hattını son teknolojiyle yenilerek önemli ölçüde su tasarrufu sağlamaya başladı. İnsan gücü olmadan otomatik olarak çalışan akıllı tren yıkama hattı sayesinde yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlanıyor.

Suyun geri kullanımı ile yaklaşık 2,5 dakika süren dış temizlik sayesinde metroların arıza yapma oranının da azaldığını ifade eden EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, "16 yıldır kullanılmayan yıkama sistemi için bir çalışma başlattık. Tüm filtre, pompa, yıkama fırçaları gibi birçok ekipmanı değiştirerek, yenileyip tamir ettik. En önemlisi de arıtma sistemini yeniden dizayn ettik ve çalışmaya başlattık. Bu sayede de yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyoruz. Yıkamadan sonraki kalan atık su sisteme geliyor ve arıtılıyor. Tekrar devri daim yaparak trenlerin dış yıkamasında kullanılıyor. Trenlerin altından basınçlı bir şekilde hava püskürtülmesi sonucu alt aksam da temizlenmiş oluyor. Bu sayede çok daha iyi ve kaliteli temizlik gerçekleştirilirken, yaklaşık 30 temizlik personelinin iş gücünü de başka alanlarda değerlendirme fırsatı elde ettik. Teknik ekipten aldığımız bilgilere göre 2,5 dakika süren temizlik sayesinde arıza oranlarının azaldığı da tespit edildi" diye konuştu.

Tren temizliğinin son derece sistemli ve hijyenik bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Güre, "Başkentli hemşehrilerimiz trenlerimize gönül rahatlığıyla binebilir. Trenlerimiz seferlerini tamamladıktan sonra hem dış yıkamaları hem de iç yıkama ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılmakta ve tertemiz bir şekilde sefere sunulmaktadır" dedi. - ANKARA

Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet
Büyükşehir'den su tüketiminde tasarruf odaklı hizmet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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