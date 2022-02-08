Büyükşehir'den standart dosya planı ve dijital arşiv eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet İçi eğitimler kapsamında "Standart Dosya Planı ve Dijital Arşiv Eğitimi" düzenledi

DOSYA PLANI VE ARŞİV

Vatandaş memnuniyeti ve üst düzey hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik hizmet içi eğitimlerine devam ediyor. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'nca Büyükşehir'de görev yapan personel için "Arşiv Mevzuatı ve Standart Dosya Planı" konulu eğitim programı düzenlendi.

"ARŞİV BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR KONU"

Eğitim öncesi kısa bir konuşma yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, "Arşiv kamu kurumları için önemli bir konu. Sağlıklı bir arşiv çalışması için işin başından sonuna kadar doğru bir yol izlenmeli. Bu konuda eksikliklerimizi gidermek için bu eğitim düzenlendi. Prof. Dr. Niyazi Çiçek, bu konuda uzman bir isim. Gün boyu sürecek eğitimde eksikliklerimizi gidereceğiz. Eğitimimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

EĞİTİMDE İŞLENEN KONULAR

Belediye meclis salonunda gün boyu süren eğitime Büyükşehir Belediyesinde görev yapan personel katıldı. Prof. Dr. Niyazi Çiçek tarafından verilen eğitimde temel arşivcilik bilgileri, birim ve kurum arşiv işlemleri, ayıklama ve imha işlemleri, arşiv malzemesinin tasnifi ve devlet arşivine devir işlemleri, dosyalama işlemleri ve standart dosya planı uygulaması konuları işlendi.

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