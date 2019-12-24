Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Yatırımı

24.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:17

Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, Erzurum'da adeta okula dönüştü.



İçerisinde engellilere yönelik zengin içerikli kütüphaneden konferans salonuna, atölyelerden teorik sınıflara varıncaya kadar her türlü ayrıntının düşünüldüğü Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi, erişilebilirlik açısından da tüm standartları geride bıraktı. Atölye ve teorik sınıflarda kadın ve engellilere yönelik Yabancı Dil, Kur'an-ı Kerim, Ahşap Yakma, Halı tasarımı, Satranç, Kuaförlük, El Nakışları, Temel Cilt Bakımı, Filografi ve Spor alanlarında mesleki eğitimlerin verildiği merkezde, kursiyerlerin ulaşım ihtiyacını da, yine Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla sağlanıyor.



Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde, kursiyerlere ekonomik olarak da katkı sağlanıyor. İŞKUR desteğiyle açılan mesleki eğitim kurslarına katılan kursiyerler günlük olarak ücretlendirilirken, eğitimlere ise, alanında uzman eğitimciler katılıyor, çeşitli konferans ve paneller de düzenleniyor. Hizmetlerin sadece bunlarla sınırlı kalmadığı Kadın ve Engelli Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'nde, bedensel engelli gruplara özel fizik tedavi seansları da düzenleniyor. Fizyoterapistler aracılığıyla verilen fizik tedavi hizmetleri için herhangi bir ücret talep edilmezken, her hafta yaklaşık 20 engelli vatandaş bu seanslara katılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA