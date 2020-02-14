Büyükşehir'den Soma MABEM'e ziyaret

14.02.2020 15:53 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:54

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ve MABEM Müdürü Cihan Tibukoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Soma'ya kazandırılan MABEM eğitim birimini ziyaret etti.

MABEM eğitmenleri ile tek tek tokalaşan Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, çalışmalarında başarılar diledi. MABEM'in başarı çıtasını her yıl yükselten, çocukların ve gençlerin lise ve üniversite tercihlerine önemli bir yol gösterici konumunda olduğunu belirten Yıldırım, bu doğrultuda görevlerini özveriyle yürüten öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler