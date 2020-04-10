Büyükşehir'den sokağa çıkamayan 2 bin 500 kişiye her gün iki öğün sıcak yemek Bursa'da virüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin her gün adreslerine teslim ettiği 2 öğün sıcak yemek ile karantina günlerini zorlanmadan geçiriyor.

Bursa'da virüs salgını sebebiyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar, Büyükşehir Belediyesi'nin her gün adreslerine teslim ettiği 2 öğün sıcak yemek ile karantina günlerini zorlanmadan geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olduğunu ve yurt dışından birçok misafiri ağırladığını vurgulayarak, sokağa çıkmanın bazı vatandaşlar için hayati risk taşıdığını söyledi. Salgına karşı devlet kanadından yapılan tavsiyelerin mutlak surette uygulanması gerektiğini belirten Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu süreçte evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmaya çalıştık. Sıcak yemeklerinden meyve ve tatlılarına varana kadar, dezavantajlı durumdaki hemşerilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Gayretimiz sonuna kadar sürecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Başkan Alinur Aktaş, BURFAŞ'a ait Acemler'deki yemek üretim tesislerinde incelemeler yaptı. 65 yaş üstü vatandaşlar, engelliler ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için 20 gündür sıcak yemek çıkarttıklarını ve muhtarlar tarafından listesi verilen vatandaşların adreslerine teslim ettiklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Belediye iştiraklerimizden BURFAŞ marifetiyle, devlet yetkililerimizin yönlendirmesiyle, Mart ayının ikinci yarısından itibaren hijyenik ortamda hazırladığımız yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. Destek ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Herkes emin olsun. Sıkıntılı süreç ortadan kalkana kadar, hemşerilerimize yardımcı olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Kurallara uyma noktasında iyiyiz"

Başkan Aktaş, öte yandan, virüsle mücadele çalışmalarının Bursa'da tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti. Bursa İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararların tüm kurumlarca tavizsiz uygulandığını, bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gerekenleri fazlasıyla yerine getirdiklerini vurgulayan Başkan Aktaş, "Kurallara uyma noktasında, hamdolsun iyi gidiyoruz. Sanayi şehriyiz. Virüs Çin'de çıktıktan sonra, ülkemize sirayet etmeden önce, yurt dışından çok sayıda kişiyi ağırladık. Bu nedenle, herkesten fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bir tespit değil tedbirdir" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA