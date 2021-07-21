Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadele
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Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadele

Büyükşehir'den sivrisinekle kapsamlı mücadele
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, halk ve çevre sağlığının korunması, vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirebilmesi amacıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

EN ZOR NOKTALARA ULAŞILIYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün bünyesinde hizmet vermekte olan Vektör Mücadelesi Birimi, Kocaeli'nin sınırları kapsamında vektörel özellik gösteren canlılarla mücadele ediyor. Sulak ve bataklık yerlerde çok üreyen ve bulaşıcı hastalıkları yayan uçucu bir böcek olan sivrisinek, bu canlıların başında geliyor. Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda başta göl, gölet, su birikintileri, bataklık ve sazlık alanlar ile yer altı sistemleri gibi hedef noktalar öncelikli ve yoğun olarak kontrol altında tutuluyor.

260 MAHALLEDE PERİYODİK ÇALIŞMA

31 ilaçlama ekibi ile çalışmalarını gerçekleştiren Vektör Mücadelesi Birimi; 15' i teknik personel olmak üzere 132 kişilik kadrosuyla Kocaeli' de 260 mahallede düzenli periyotlarla ilaçlama ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Ayrıca gezici kova - bidon ekipleri ile de ilaç kullanılmadan fiziksel müdahale ile bertarafı sağlanabilen üreme odaklarına da müdahale ediliyor.

BİRİKEN SULAR DÖKÜLÜYOR

Bu sebeple Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vektör mücadelesi hizmeti kapsamında, gezici kova - bidon müdahale ekiplerini görevlendiriyor. Bu gezici ekipler, vatandaşlarımızın yağmur suyu biriktirmek amacıyla müdahale ve tespit edilmesi zor olan alanlarda bıraktıkları kova, bidon, varil vb. üreme noktalarına müdahale ediyorlar. Ekipler 2021 yılı yaz çalışmalarını kapsayan Mart - Nisan - Mayıs ve Haziran aylarında toplamda 459 Bin 35 adet kova - bidona müdahale etti. Sadece Haziran ayı içerisinde ekipler günlük olarak 11 Bin 297 noktada ilaçlama ve fiziksel mücadele gerçekleştirdi. Vektör Mücadele Hizmetleri kapsamında az kimyasal kullanarak, sadece hedef canlılara ve hedef alanlara yönelik olarak etkin uygulamalar gerçekleştiriliyor. Hedef doğrultusunda sinek popülasyonunu kontrol altında tutabilmek için vatandaşların desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: Habermetre

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