Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat
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Hatay, Güncel

Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat

Hatay Büyükşehir Belediyesi, her türlü acil olaya zamanında doğru bir şekilde müdahale etmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla afet ve yangınlar konusunda verdiği eğitimler ile öğrencileri bilinçlendiriyor.

10.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:52
Büyükşehir'den sivil savunma haftası'nda tatbikat

Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Sivil Savunma Haftası dolayısıyla Yayladağı ilçesinde bulunan Şehit İbrahim Ballı İmam Hatip Ortaokulu ve Naciye Düzen Anaokulu'nda tahliye, kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

TEHLİKE KARŞISINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ANLATILDI

Olası bir tehlike karşısında alınması gereken tedbirler ile ilgili öğrencilere bilgiler veren eğitmenler,yangına müdahale teknikleri, yapılması gerekenler ve yangın sonrasında yapılacaklar hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Ayrıca okulun bahçesinde temsili olarak yangın olayı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, öğrencilere panik yapmadan sistemli ve güvenli bir şekilde tahliye edilmeyi uygulamalı bir şekilde canlandırdı.

Her türlü doğal ve beşeri afetlere zamanında müdahale edilmesi, can ve mal kaybını önlemek amacıyla eğitim kurumlarında tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten ekipleri, öğrencilere okulda veya sosyal hayatlarında karşılaşabilecekleri doğal afet ve yangınlara karşı önleyici tedbirler almalarının önemine değindi

Okul öğrencileri, eğitime vermiş olduğu destek ve duyarlılığından dolayı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'a, gerçekleştirilen eğitim ve bilgiler için Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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