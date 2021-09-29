Büyükşehir'den Siverek Kırsalında Sathi Asfalt Atağı - Haberler
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Büyükşehir'den Siverek Kırsalında Sathi Asfalt Atağı

Habermetre - Haberler | Toplum
Büyükşehir'den Siverek Kırsalında Sathi Asfalt Atağı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek kırsalında yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

ŞANLIURFA (Habermetre) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek kırsalında yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

"Yol Medeniyettir' şiarıyla halka hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesindeki kırsal yollarda sathi asfalt çalışmasını sürdürüyor.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde kırsal alanlarda stabilize yol yapımı, beton boru uygulaması, yol bakım ve onarım çalışmaları ve sathi kaplama asfalt gibi çalışmaları sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, plan ve program dahilinde belirlenen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların kış mevsiminde mağdur olmaması için çalışan ekipler, Siverek İlçesi Hatundere, Çat, Keçikıran, Çavuşlu ve Hallaç, Endarlı, Üçkardeş, Dibekdüzü, Güngörmez, Kuşlugöl, Bakaç, Mahallelerinde sathi asfalt çalışmaları tamamlandı

Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri mahallelerinden geçen yolların yaklaşan kış ayları öncesi sathi asfaltla buluşturulmasından dolayı memnun olduklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve sahada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekiplerine teşekkür ettiler.

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