Büyükşehir'den Seydişehir'de Yatırım Hamlesi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Seydişehir ilçesindeki Yatırım Hamlesi programları kapsamında prestij cadde ve içme suyu yatırımlarında incelemelerde bulunarak Seyyid Harun Veli Türbesi Çevre Düzenleme Çalışmasını başlattı.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, ilçelerdeki Yatırım Hamlesi programları kapsamında Seydişehir'de devam eden yatırımlarda incelemeler yaparken biten tesislerin de açılışını gerçekleştirdi. Seydişehir'deki yatırım programları kapsamında ilk olarak Aile, Sanat ve Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Şehir Konağı'nın açılışını gerçekleştiren Başkan Akyürek, daha sonra Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Medeniyet Okulu'nun dönem başlangıcı programına katılarak öğrencilerle buluştu.



İlçeye 15 milyon liralık prestij caddeler



Programı kapsamında Seyyid Harun Veli ve Milli Egemenlik Bulvarı ile Necati Kalaycıoğlu Caddesindeki prestij cadde çalışmalarını inceleyen Başkan Akyürek, Seydişehir'de ilçe belediyesiyle birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Başkan Akyürek, "Prestij caddelerde kaliteli ve özel asfalt kullanımından başka tretuvarların, kaldırımların yeniden düzenlenmesi, andezit kaldırımlarla standardın yükseltilmesi ve kaldırım yüksekliklerinin de Avrupa standartlarına uygun olması konusunda özel çalışma yürütülüyor. 15 milyon liranın üzerinde bir harcamayla burada yüksek standartlı bir yol çalışmasını hayata geçiriyoruz. İlçemize ve bölge esnafına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



Başkan Akyürek prestij cadde incelemesinin ardından ilçe merkezinde bulunan bir taksi durağına ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Akyürek bir süre taksi durağında taksicilerle sohbet etti.



Seydişehir'e içme suyu deposu



Daha sonra ilçeye kazandırılacak içme suyu deposu inşaatında incelemelerde bulundan Başkan Akyürek, burada yaptığı açıklamada, "KOSKİ Genel Müdürlüğümüzle Seydişehir'in su ihtiyacını azaltacak ve kalitesini artıracak bir yatırımı başlatıyoruz. 3 milyon liraya yakın bir harcamayla Seydişehir'in belli bir bölümünün daha kaliteli içme suyuna kavuşması konusunda yatırım gerçekleşiyor. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz şehrin her yerinde olduğu gibi Seydişehir'in su ihtiyacının karşılanması ve su kalitesinin artırılması konusunda çalışıyor. Seydişehir ilçemizin günlük ve yıllık su kullanımı mevsimsel olarak değişiklik gösterse de gittikçe artıyor. Ortalama günlük 10 bin ton civarında sağlıklı ve kaliteli su temini ilçemiz açısından son derece önemli. Şu anda su ihtiyacı gideriliyor ama kalitenin artırılması konusunda KOSKİ Genel Müdürlüğümüz çalışma yürütüyor. Çalışma neticelendiğinde Seydişehir daha güzel bir imkana kavuşacak. İlçe belediye başkanımıza, KOSKİ çalışanlarına ve tüm katkı yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.



Seyyid Harun Veli Türbesi'nin çevresi düzenleniyor



Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Seyyid Harun Veli Türbesi Çevre Düzenleme İşi Başlangıç programına katılan Başkan Akyürek, ilçe belediye başkanı ve ilçe halkından gelen talep üzerine Seyyid Harun Veli Türbesi ve çevresini yeniden düzenlediklerini söyledi. Yeni Büyükşehir Yasası çerçevesinde belediye olarak her türlü manevi hizmete destek verdiklerinin altını çizen Başkan Akyürek, "Konya merkezde tescilli olan, restorasyonu yapılması gereken tüm cami, ibadethane, han, hamam, dükkan ne varsa tamamını restore ediyoruz. Mesela Tarihi Konya Çarşısı'nda 2 bin 687 işyerinin restorasyonunu Kapı Cami ve Aziziye Camisiyle birlikte gerçekleştirdik. Bunu bir propaganda unsuru olarak görmüyoruz. Bunu belediyenin hizmet kalemlerinden biri olarak görmüyoruz. Bunu ecdada saygı olarak, bir manevi miras olarak, bir manevi hizmet olarak görüyoruz" diye konuştu.



Başkan Akyürek'e teşekkür



Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, projenin çok büyük olduğunu ve Seydişehir'e yakıştığını ifade ederek, "Uygulama projesini de bu bölgenin temizleme çalışmalarını başlatmak suretiyle düğmeye basıyoruz. Seydişehir için gerçekten büyük bir proje. İlçe belediyemizin altından kalkamayacağı bir projeydi. Büyükşehir Belediyemiz bunu üstlendi. Ben başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Karacaören-Kozlu borulu sulama tesisi açılışı gerçekleşti



Başkan Akyürek ve beraberindekiler ilçe yatırım programları kapsamında son olarak Karacaören-Kozlu Borulu Sulama Tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Son 3 yılda 100 milyon liradan fazla tarımsal imkanın çeşitli desteklerle birlikte Konya'ya kazandırıldığına vurgu yapan Başkan Akyürek, böylece şehrin tarımsal üretimine ve Konya insanının gelirinin artmasına katkı yapıldığını kaydetti. Başkan Akyürek, "Umarım bu sulama tesisi ve devam edecek yatırımlarla hem hububat ekiminde ve verimliliğinde hem mısır, sebze, meyve ekiminde ve verimliğinde artış olur. Hem tarım kesimine hem hayvancılık alanına desteklerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Başkan Akyürek, programın sonunda Karacaören Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle halkıyla buluştu. 14 kilometrelik boru uzunluğuyla hayata geçirilen Karacaören-Kozlu Borulu Sulama Tesisi ile toplam bin 167 dekarlık bir alanın sulaması yapılacak. Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan sulama tesisiyle hububat, meyve ve sebze ürünlerinde artış sağlanması hedefleniyor. - KONYA