Büyükşehir'den Şevket Sümer ve Güneş Mahallerinde Yol Çalışması

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kenti modern ve konforlu yol ağına kavuşturmak için durmaksızın çalışıyor. Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da çalışma programını yönlendiren ekipler, son olarak Akdeniz ilçesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Şevket Sümer ve Güneş Mahallelerinde yol yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği kaldırım çalışmasını tamamladı.

2 kilometrelik yol konforlu hale getirildi

Büyükşehir ekiplerinin Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde'de yürüttüğü çalışmalar kapsamında yağmur suyu hattı döşeme ve zemin güçlendirme çalışmalarının ardından 800 metre uzunluğundaki yol yenilendi. Refüj yapımı da gerçekleştiren ekipler caddeyi duble yol olarak hizmete açtı.

Güneş Mahallesi 158. Cadde'de 1200 metre uzunluğundaki yolda asfalta hazırlık çalışmaları ile yol düzenleme ve kaldırım çalışması gerçekleştiren ekipler ızgaraları da yeniledi. Çalışmalar hızla tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu. 2 caddede toplamda 2 kilometre uzunluğundaki yol asfaltlanırken, özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanacağı kaldırım çalışmaları kapsamında 16 bin metrekare kaldırım yapıldı.

Akdenizli muhtarlardan Başkan Seçer'e teşekkür

Şevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen, uzun yıllardır bekledikleri çalışmayı Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler. Hızlı bir şekilde yol ve kaldırımlarımızı, caddelerimizi yapıyorlar. Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde devam ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e bu çalışmadan dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Emeği geçen, elini uzatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Güneş Mahallesi Muhtarı Nezir Elçi, Sevket Sümer Mahalle Muhtarı Abdülbaki Esen'le birlikte yol çalışması talebini Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ve hızla yanıt aldıklarını söyleyerek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda şu anda 158. Cadde çalışması son aşamaya geldi, asfaltı yapılıyor. Emeği geçen, elini uzatan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 26. 6. 2021 08: 59: 43

Kaynak: Habermetre