Büyükşehir'den Selendi Belediyesi ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daire başkanları ile birlikte Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın makamına konuk oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara ile birlikte Selendi Belediye Başkanı Nurulluh Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da yer aldı.

Selendi ilçesine ilişkin proje ve yatırımların görüşüldüğü ziyarette, işbirliği içerisinde hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler