Büyükşehir'den Selendi Belediyesi ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir'den Selendi Belediyesi ziyareti

Büyükşehir'den Selendi Belediyesi ziyareti
Bültenler - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, daire başkanları ile birlikte Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ın makamına konuk oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı Mehmet Kara ile birlikte Selendi Belediye Başkanı Nurulluh Savaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç da yer aldı.

Selendi ilçesine ilişkin proje ve yatırımların görüşüldüğü ziyarette, işbirliği içerisinde hayata geçirilecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler

Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan 'kıyafet' davasında iki sanığa da ceza verilmedi
Maçka Parkı'nda başlayan ve mahkemeye taşınan "kıyafet" davasında iki sanığa da ceza verilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Fatma Turgut Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir'den Selendi Belediyesi ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:32:06. #1.13#

title