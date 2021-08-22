Büyükşehir'den sel mağdurlarına psikolojik destek

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve SASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Selin ilk gününden itibaren Kastamonu, Bartın ve Sinop'a yardıma koşan Büyükşehir Belediyesi, selin hem vatandaşlarda hem de bölgede yarattığı tahribatı gidermek için her türlü çalışma gerçekleştiriliyor.

TEMİZLİK, İÇME SUYU İHTİYACI GİDERİLİYOR

Onlarca aracı ve personeli ile Batı Karadeniz'i vuran selin izlerini silmeye çalışan ekiplere katkı veren Samsun Büyükşehir Belediyesi bölgedeki askerler ile birlikte dayanışma içerisinde dükkan ve sokaktaki çamurları temizliyor. Yapılan çalışmalar kapsamında selin oluşturduğu çamurlar bobcat makinesi ile kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırılıyor. Ayrıca, kanalizasyon hatlarında ve bölgede evlere sel ile birlikte gelen alüvyon ve teressübatın temizlenmesi için de kombine kuka ve bobcat iş makinesiyle gerekli temizlik çalışmaları yine Büyükşehir ekiplerince gerçekleştiriliyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Ayancık'ta sel bölgesini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve beraberindeki heyet afet bölgesindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne verdiği katkı nedeniyle teşekkür ederek ekiplere kolaylıklar diledi.

PSİKOLOG DESTEĞİ

Temizlik ve içme suyu çalışmalarının yanında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan psikologlar da sel sonrası oluşan travmaların izlerini silmeye çalışıyor. Bölgede görev yapan psiko-sosyal destek ekibi travmatik vakaların çözümü için vatandaşları evlerinde ziyaret ederek görüşüyor. Ziyaret ettikleri kişilere Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını söyleyen psikologlar, afetten etkilenen vatandaşların ruhsal ve psikolojik durumlarını düzeltmek için de her türlü desteği veriyor.

Ayrıca birçok evin yıkıldığı Babaçay Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, evlerinin boşaltılması nedeniyle aileleriyle birlikte Kredi Yurtlar Kurumu'nda misafir ediliyor. Çocukları unutmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ekipleri aracılığıyla onlara hediyeler gönderdi. Babaçay Mahallesi'ne ulaşan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, çocukları ziyaret ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri dağıttı.

Hediyelerle çocukların yüzleri gülerken, aileleri ise Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti. Sel sonrasında büyükşehir belediyesinin desteğini hep gördüklerini ifade eden aileler, ekiplerin afet bölgesinde gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalardan dolayı da memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kaynak: Habermetre