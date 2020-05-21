Büyükşehir'den şehitlik ve kabristanlara sefer
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Büyükşehir'den şehitlik ve kabristanlara sefer

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle perşembe ve cuma günlerine özel 12 kabristan hattı oluşturdu.

Büyükşehir'den şehitlik ve kabristanlara sefer
21.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 21.05.2020 09:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı arefesinin sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle perşembe ve cuma günlerine özel 12 kabristan hattı oluşturdu. Konak-Kadifekale Şehitliği arasında çalışan 33 numaralı otobüs hattı, perşembe ve cuma günleri normal sefer programına devam edecek. Bu hatta İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca Ramazan Bayramı'nın ilk günü (24 Mayıs Pazar) de seferler yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde kabristan ziyaretleri için 12 özel hat oluşturdu. Buna göre 21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günleri Konak Bahribaba Aktarma Merkezi - Karabağlar Kabristanı, Karşıyaka İskele - Örnekköy Kabristanı, Karşıyaka İskele - Soğukkuyu Doğançay kabristanı, Bornova Meydan - Hacılarkırı Kabristanı, Bornova Meydan - Eski Kabristan, Konak AKM - Hacılarkırı Kabristanı, Bornova Meydan - Yeni Kabristan, Şirinyer Aktarma Merkezi - Eski Kabristan/Yeni Kabristan/Gökdere Kabristanı, F.Altay Aktarma Merkezi - Tırazlı Kabristanı, F.Altay Aktarma Merkezi - Balçova Kabristanı, F.Altay Aktarma Merkezi - Narlıdere Aşağı Kabristan/Şehitlik ve Konak Bahribaba Aktarma Merkezi - Yeşilyurt Kabristanı arasında otobüsler çalışacak.

Şehitliğe özel uygulama

Konak Bahribaba Aktarma Merkezi - Kadifekale Askeri Şehitliği arasında çalışan 33 numaralı hat, perşembe ve cuma günleri normal sefer programına devam edecek. Bu hatta, İçişleri Bakanlığı Genelgesi uyarınca Ramazan Bayramı'nın ilk günü (24 Mayıs Pazar) de artırılmış seferler yapılacak. Şehitlik ve kabristan hatlarında sefer saatlerini içeren programa ESHOT Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden ulaşılabilir. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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